Кемерово, , 12:05 — REGNUM В Кемеровской области выбрали талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». В голосовании, которое проходило в аккаунте сообщества игр «ВКонтакте», приняли участие более 1,5 тыс. человек.

Талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» Правительство Кузбасса

«Среди кандидатов были медведь, заяц-беляк, лось и рысь, — рассказали в правительстве региона. — В итоге представитель семейства кошачьих набрал около 49% голосов, обогнав медведя (26%), зайца-беляка (15%) и лося (порядка 10%).

В ближайшее время будет запущено голосование за выбор имени для рысёнка.

Напомним, игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштаголе.