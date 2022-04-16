Кемерово, 16 апреля 2022, 12:05 — REGNUM В Кемеровской области выбрали талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». В голосовании, которое проходило в аккаунте сообщества игр «ВКонтакте», приняли участие более 1,5 тыс. человек.

Талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
Талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
Правительство Кузбасса

«Среди кандидатов были медведь, заяц-беляк, лось и рысь, — рассказали в правительстве региона. — В итоге представитель семейства кошачьих набрал около 49% голосов, обогнав медведя (26%), зайца-беляка (15%) и лося (порядка 10%).

В ближайшее время будет запущено голосование за выбор имени для рысёнка.

Напомним, игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштаголе.