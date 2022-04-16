Воронеж, 16 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Воронежской области в коронавирусные стационары за сутки попали 50 человек, данные на 16 апреля размещены на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 15 апреля, сообщалось о 67 госпитализациях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Подтверждено 347 новых случаев заражения коронавирусом, что на 22 случая меньше, чем было зарегистрировано на 15 апреля. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 511 человек. Скончались от осложнений на фоне инфекций пять пациентов.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 376 339 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа 363 785 человек, скончались 8165 ковид-пациентов.