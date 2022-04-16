Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Ростовской области лечение получают 3 566 носителей коронавируса, из них более 600 находятся в стационарах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Лечение в ковидных госпиталях получают 614 пациентов, состояние шестерых из них врачи оценивают как тяжёлое. Загрузка имеющихся коек составляет 68,2%. Ещё 2 952 человека получают амбулаторное лечение.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области коечный фонд для пациентов с COVID-19 сокращён до минимума. В ряде муниципалитетов инфекционный стационары закрыты.