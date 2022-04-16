Курган, , 12:00 — REGNUM В Курганской области ликвидирован пожар на площади 19 га в садовом товариществе «Приозёрный» Кетовского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ликвидация пожара в СНТ «Приозёрный» Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Сообщение о ландшафтном пожаре вблизи СНТ «Приозёрный» поступило днём 15 апреля. Распространению огня способствовала сухая аномально теплая погода и порывы ветра до 16 м/с.

«Сложность ликвидации заключалась в труднодоступности очагов возгораний — узких проездах для габаритной пожарной техники, высокой пожарной нагрузки и ограниченной видимости в связи с сильным задымлением», — уточняют в пресс-службе ведомства.

Ликвидация пожара в СНТ «Приозёрный» Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

При ликвидации пожара под руководством начальника ГУ МЧС России по Курганской области генерал-майора Юрия Землянского были созданы три боевых участка, на которых работали 127 огнеборцев и 26 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим.

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