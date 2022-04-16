Москва, , 11:58 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о соцобеспечении между РФ и Уругваем. Документ опубликован 16 апреля на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что соглашение распространяется на лиц, являющихся гражданами РФ и Уругвая, и членов их семей.

Это касается выплат пенсий по инвалидности, по старости, по случаю потери кормильца, накопительных пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Также граждане имеют право на получение соцпособия на погребение.