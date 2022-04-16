Краснодар, 16 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в больницы попали 117 пациентов с заражением коронавирусом, данные на 16 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 15 апреля, сообщалось о 110 кубанцах, попавших в ковид-стационары.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтверждено 278 новых случаев заражения коронавирусом, это на 38 случаев меньше, чем накануне.

«В Краснодаре заразились 90 человек, в Брюховецком районе – 23, в Туапсинском – 20, в Темрюкском – 18, в Новороссийске – 16, в Геленджике – 10, в Сочи и Тихорецком районе – восемь», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 255 818 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4501. Выздоровели 242 746 человек, скончались 10 790 пациентов.

В ковид-стационарах региона остаются 1099 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ — 49 человек, на ЭКМО – один пациент.