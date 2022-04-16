Омск, , 11:56 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. 47 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 205 159. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 199 324 человека, в том числе 100 за последние сутки.

Зарегистрировано также три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего к 16 апреля жертвами COVID-19 в регионе стали 4301 человек.