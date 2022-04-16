Кемерово, , 11:57 — REGNUM В Новокузнецке перед судом предстанет супружеская пара, оставившая без интернета жителей многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Кабели Republica

В полиции уточнили, что январе 2022 года в полицию обратились представители интернет-провайдера с заявлением о хищении 75 метров кабеля с чердака многоквартирного жилого дома. Сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей. Вскоре были установлены и задержаны подозреваемые. Возбуждено уголовное дело.

«Следствием установлено, что злоумышленники сдали похищенный кабель в пункт приёма металлолома, а вырученные 2600 рублей потратили», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время материалы дела направлены в суд. Супругам грозит до 5 лет лишения свободы.