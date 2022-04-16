Санкт-Петербург, 16 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Съёмки приквела кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» проходят в исторических местах Санкт-Петербурга и павильонах Ленфильма. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Цитата из к/ф «Майор Гром: Чумной доктор». Реж. Олег Трофим. 2021. Россия Фильм «Майор Гром: Чумной доктор»

Новый фильм от создателей приключенческого боевика «Майор Гром: Чумной доктор» расскажет о событиях, произошедших за 20 лет до времени действия в оригинальной картине. Режиссёром приквела стал создатель оригинального фильма Олег Трофим, премьера запланирована на 2023 год.

В Ленфильме рассказали, что съёмки картины идут не только в павильонах студии, но и на Исаакиевской площади, в Мраморном дворце и других исторических местах города. При этом действие в фильме происходит в альтернативной вселенной, поэтому создатели внесут изменения в образ Санкт-Петербурга.

«После первого фильма появилось большое желание шагнуть еще дальше, потому что я первый раз работал над кинокомиксом, очень специфическим жанром, который в принципе до этого не существовал в нашей индустрии», — заявил режиссёр Трофим.

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» основан на серии комиксов российского издательства Bubble Comics. Картина вышла в прокат в 2021 году. Кассовые сборы составили 328 млн рублей (при бюджете в 640 млн), однако картина показала хорошие результаты в онлайн-кинотеатрах.