Монреаль, Канада, 16 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл с нулевым счетом команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Сорокин

Игра прошла на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась победой гостей с «сухим» счетом 0:3.

В составе победителей шайбы забросили Зак Паризе (45-я минута), Ноа Добсон (47-я) и Брок Нельсон (59-я, в пустые ворота).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить все 44 броска по своим воротам и это стало его седьмой игрой «на ноль» в текущем сезоне. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс» на выезде сыграют с клубом «Торонто Мэйпл Лифс», а «Монреаль» днем ранее примет у себя команду «Вашингтон Кэпиталз».