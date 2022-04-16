Берлин, , 11:53 — REGNUM По словам немецкого министра юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушмана, поставки Германией тяжелого оружия Киеву не будут являться вступлением ФРГ в войну. Он выразил такое мнение 16 апреля в интервью газете Welt am Sonntag.

Как отметил министр ФРГ, устав ООН в принципе запрещает войны за исключением оборонительной и добавил, что, как он считает, что киевский режим якобы ведет именно такую войну.

«Таким образом, если она (Украина – ред.) пользуется правом на самооборону, то поддержка посредством поставок оружия не может вести к тому, что (оказывающий ее) станет воюющей стороной», — сказал Бушман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Германия, как и США вела военно-биологическую деятельность на Украине, что мотивирует Берлин проявлять повышенную по сравнению с другими странами ЕС активность в приписывании России преступных планов по применению биологического и химического оружия на украинской территории.