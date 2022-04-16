Донецк, 16 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 16 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:10 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град».