Краснодар, 16 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Все 50 православных храмов на территории Краснодара обследуют правоохранители перед началом пасхальных торжеств. Вопросы безопасности в ходе Пасхи и последующих майских праздников обсуждались в администрации города, сообщили 16 апреля в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

Krd.ru Мэрия Краснодара

Директор департамента внутренней политики администрации Станислав Харьковский уточнил, что в городе организовали проверку храмов рабочей группой АТК на соответствие требованиям антитеррористической безопасности. Часть из них уже проверили, даны рекомендации. К началу праздников будут обследованы все 50 православных храмов.

Также, в преддверии Дня Победу, уже с 25 апреля 60 памятников и мемориалов города казаки возьмут под круглосуточную охрану, чтобы избежать актов вандализма, сообщил начальник УМВД по Краснодару Дмитрий Остапенко.

В целом общественный порядок в городе в праздничные дни будут охранять сотрудники полиции городского УМВД и ГУ МВД по Краснодарскому краю, Екатеринодарского районного казачьего общества.