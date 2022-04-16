Москва, 16 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Кондитерские изделия, красное мясо, излишне жирная пища, фастфуд могут стать причиной развития нескольких видов рака. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Колбаса

По его мнению, почти две трети всех онкозаболеваний напрямую связаны с неправильным питанием. Особенно опасно регулярное употребление сладостей. Эти продукты провоцируют развитие воспалительных процессов и могут привести к раку.

«В основном с продуктами связан рак толстой кишки, рак груди, рак предстательной железы, рак тела матки у женщин. Вызывают воспаление и повышение уровня глюкозы любые кондитерские изделия и быстрые углеводы», — рассказал он «Газете.Ru».

"Красное мясо и продукты глубокой переработки (сосиски, колбасы, сардельки) могут спровоцировать развитие рака толстой кишки … При условии, что мы едим их несколько раз в день, в объемных порциях», — добавил он.