Чита, , 11:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 16 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 433 (+68 за минувшие сутки). Вместе с тем 163 572 пациента (+205 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Тяжелобольных насчитывается 24 (-5 за сутки), двое (-4 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Общее число жертв составляет уже 2656 человек (0 за сутки). Это произошло впервые за пятую волну пандемии.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 325 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

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