Красноярск, , 11:40 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 10 706 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 362 400. За сутки выявлено 143 носителя, 53 из них госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 348 407 человек, в том числе 201 за последние 24 часа.