Москва, 16 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Об этом 16 апреля сообщается на сайте правительства.

Полис ОМС РФ

«Программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении.

В обновленной программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медорганизаций на оказание высокотехнологичной медпомощи, в том числе в части сердечно-сосудистой хирургии.