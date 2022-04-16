Краснодар, 16 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Два литера проблемного ЖК «Семь вершин» сдали строители в Краснодаре, об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе администрации города.

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«В Краснодаре достроили еще два литера ЖК «Семь вершин» по ул. имени Писателя Знаменского, 9. Многоквартирные дома на 660 квартир получили заключение о соответствии. В ближайшее время администрация города введет объекты в эксплуатацию, а собственники квартир смогут получить ключи от своего жилья», — прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Строительство ЖК «Семь вершин» было остановлено более пяти лет назад. Для завершения строительства был найден инвестор.

Всего в 2022 году в Краснодарском крае планируют восстановить права дольщиков 85 домов, в том числе при поддержке Фонда развития территорий. В 2023 году в регионе рассчитывают решить эту проблему.