Москва, , 11:37 — REGNUM Главным следственным управлением СК РФ по факту нападения на граждан России в Греции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 149 УК РФ, ст. 116 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ (воспрепятствование проведению шествия или участию в нем; побои; умышленное повреждение имущества). Об этом говорится в сообщении СК РФ.

Следственный комитет Sledcom.ru

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Установлено, что 3 апреля 2022 г. в Афинах проводился автопробег в поддержку военной спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

В ходе этой акции неустановленные лица напали на автомобиль участников, в котором находились граждане РФ, в том числе несовершеннолетний ребенок с флагом в руках. Злоумышленники разбили стекла автомобиля, вырвали флаг из рук ребенка, причинив телесные повреждения.

В рамках уголовного дела следствием принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к ним.