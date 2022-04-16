Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Ростовской области во время баскетбольного матча скончался спортсмен. В администрации Новочеркасска выразили соболезнования родным и близким Игоря Рогова, передаёт ИА REGNUM.

Fotodes.ru Баскетбол

Трагедия случилась во время матча Ростовской баскетбольной лиги между командами «Донские соколы» и Южного федерального университета. У 34-летнего игрока клуба «Донские соколы» Игоря Рогова оторвался тромб.

Баскетбол спортсмен любил с детства. В юные годы он выступал за сборную школы №6 на городских соревнованиях, занимал призовые места, затем поступил в Новочеркасский политехнический университет, где продолжил играть в баскетбол в составе сборной института.

«В составе команды «Донские Соколы» Игорь стал чемпионом Ростовской области среди мужских команд, а затем бронзовым призёром чемпионата СКФО и ЮФО. За четыре года выступлений за команду принял участие в более чем 60 официальных матчах», — рассказали в администрации казачьей столицы.

Отмечается, что в трудные для спортивного клуба дни Игорь Рогов оказывал финансовую помощь команде «Донские соколы», цвета которого защищал.