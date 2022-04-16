Челябинск, 16 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Члены Совета Федерации от Челябинской области стали богаче в 2021 году по сравнению с 2020-м. Это следует из материалов на сайте верхней палаты Федерального собрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Доход Маргариты Павловой составил 6 036 687.38 рублей. Её супруг заработал 26 179.03 рублей, а ребёнок — 248 532.78. В 2020 году доходы распределились так: 5 919 033.28, 70 983.21 и 226 939.23.

Олег Цепкин получил в 2021 году13 367 503.55 рубля вместо прежних 5 500 240.78, а его супруга — 2 386 тыс. при прежних 1 096 900.

В структуре имущества, находящегося в собственности, у Павловой изменений не произошло. А у Цепкина его стало меньше на один жилой дом и на один участок под индивидуальное жилищное строительство.