Кемерово, 16 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершился грандиозный гала-концерт международного фестиваля «Ночь Юрия Гагарина». Об этом рассказала министр культуры и национальной политики региона Анна Юдина.

t. me/yu_anna1111 «Ночь Юрия Гагарина» в Кузбассе

«Площадка Ледового дворца «Кузбасс» стала местом взаимопонимания, дружбы и национальной гордости. Участие приняли делегации всех 34 территорий региона, а также студенты, обучающихся в кузбасских вузах из иностранных государств: Абхазии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама, Гвинеи, Египта, Замбия, Индии, Иордании, Казахстан, Киргизии, КНР, Монголии, Сирии, Судана», — отметила Юдина в своём телеграм-канале. — Всех гостей и зрителей фестиваля с борта международной космической станции поздравили космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков».

Анна Юдина уверена, что «этот грандиозный праздник обязательно повторится и станет доброй традицией, которую подхватят другие регионы России».

«Ваш фестиваль, собравший вместе гостей из разных регионов нашей страны и зарубежья — это событие большого образовательного, просветительского значения, — сказал, обращаясь к участникам и гостям первого международного фестиваля «Ночь Юрия Гагарина», президент России Владимир Путин. — Мероприятия, которые входят в его обширную программу, рассказывают о мужестве и смелости отечественных исследователей-первопроходцев, знакомят с результатами многолетнего труда ученых, конструкторов, инженеров, которые совершают по-настоящему уникальные открытия, способствуют освоению околоземного пространства, закладывают основу для будущих свершений России в космосе».

Глава государства убежден, что «фестиваль привлечёт интерес самой широкой аудитории, послужит популяризации достижений российской космической науки, сбережению памяти о подвиге Юрия Гагарина и его жизненном пути».