Симферополь, , 11:29 — REGNUM В Республике Крыма сутки в ковид-стационары доставлены 14 человек, сообщили в региональном оперативном штабе 16 апреля. Это на одного госпитализированного больше, чем было накануне, 15 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 105 крымчан, это на четыре случая заражения меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением 116 пациентов. Подтверждена смерть от COVID-19 ещё шести человек.

С начала пандемии в регионе подтверждено 180 530 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 172 735 человек, скончались в общей сложности 5 181 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.