Симферополь, 16 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Республике Крыма сутки в ковид-стационары доставлены 14 человек, сообщили в региональном оперативном штабе 16 апреля. Это на одного госпитализированного больше, чем было накануне, 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 105 крымчан, это на четыре случая заражения меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением 116 пациентов. Подтверждена смерть от COVID-19 ещё шести человек.

С начала пандемии в регионе подтверждено 180 530 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 172 735 человек, скончались в общей сложности 5 181 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.