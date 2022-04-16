Омск, 16 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от Омской области задекларировали свои доходы в 2021 году. Троих из них можно смело отнести к мультимиллионерам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Омской области Омск

Самым богатым парламентарием оказался представитель «Единой России» Игорь Антропенко, заработавший за год почти 112,4 млн рублей. При этом в собственности у него ничего нет. Зато супруга депутата владеет земельным участком на 2 тыс. кв. метров, дома на 789 кв. метров, двумя квартирами на 104 и 121 кв. метр, а также двумя люксовыми автомобилями Audi quattro R8, а также Mercedes-Benz GLE 400.

На пятки единороссу наступает член фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Ремезков. В 2021 году он заработал 111,7 млн рублей. В собственности у него имеются земельный участок на 6705 кв. метров, катер BAYLINER Р35-67КР, а также прицеп BOAT TRAILER KARAVAN, в пользовании — дом площадью 3215 кв. метров.

Наконец, ещё один представитель ЕР Александр Жуков задекларировал 40,4 млн рублей. Ему также принадлежат доли в земельном участке на 3817 кв. метров, жилом доме на 626 квадратов, а также квартире на 267 кв. метров. Интересно, на депутата зарегистрирован единственный автомобиль, и это экзотичный у нас, но крайне популярный в Индии Ambassador Grand.

Остальные пять парламентариев из Омской области вместе заработали существенно меньше, чем Александр Жуков.