Москва, , 11:27 — REGNUM За время проведения спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российские войска уничтожили в общей сложности 133 украинских военных самолёта и 458 беспилотников. Об этом 16 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также российскими войсками были уничтожены 246 зенитных ракетных комплексов, 2246 танков и других боевых бронемашин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2146 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в течение ночи на 16 апреля оперативно-тактическая авиация Военно-космических сил (ВКС) РФ поразила 67 районов сосредоточения личного состава киевских боевиков.