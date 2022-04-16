Козельск, Калужская область, , 11:30 — REGNUM В Калужской области старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды национального парка «Угра» приговорён к пяти годам лишения свободы за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судом установлено, что в августе–ноябре 2021 года госинспектор получил взятку в сумме 150 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя за попустительство при проведении контрольных мероприятий за его деятельностью по рубке и переработке древесины. Обвиняемый признал факт получения взятки в размере только 1500 рублей и отрицал факт попустительства по службе.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых госинспектору назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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