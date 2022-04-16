16 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Есть обоснованные опасения о том, что главная цель тех, кто в самом разгаре боевых действий подогревает тему турецких беспилотников, состоит во втягивании Турции в «горячий конфликт» с Россией.

Ариф Асалыоглу, , 14:37 — REGNUM То, что сейчас происходит на Украине, это не просто вооруженный конфликт. В соседнем регионе происходят события, которые изменят ход истории. Турция пытается сохранить свой нейтралитет, однако она может быть втянута в кризис из-за боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Bayraktar — это один из самых важных инструментов, разработанных турецкой оборонной промышленностью на сегодняшний день, эффективный военный инструмент новой эры.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкий беспилотник проходил длительные полевые испытания в горах против «курдских сепаратистов» на юго-востоке Турции, в последние годы добился замечательных результатов за рубежом. Показав хорошие результаты в Ливии и Сирии, сыграл решающую роль во второй карабахской войне в пользу Баку. Сам президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что БПЛА из Израиля и из Турции сыграли важную роль в войне. Он наградил «Орденом Карабаха» технического менеджера компании Baykar Сельчука Байрактара, производителя турецких БПЛА.

Bayraktar на повестке дня

Киев заказала Bayraktar у Анкары во время напряженности с Москвой. 24 августа 2021 года в День независимости украинские силы впервые продемонстрировали приобретенные у Турции беспилотники.

После специальной военной операции России, которая началось 24 февраля, Киев сменил тактику ведения боя на партизанскую, публикует фотографии и видео о «потерях русских», чтобы поднять боевой дух ВСУ и общественности, чтобы показать Западу: помощь извне работает. Наиболее распространенным изображением в этой войне стали российские военные объекты, пораженные беспилотниками. Вид Bayraktar, уничтожающих определенные цели, стал неотъемлемой частью ежедневных военных сводок украинской стороны.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины Официальное интернет-представительство президента Украины

Министерство обороны Украины каждый день делает заявления, в которых говорится: «Мы поразили сегодня столько-то танков и столько-то российских систем с помощью поставленного из Турции БПЛА Bayraktar TB2». Но почему-то в том же министерстве не предоставляют информацию в таком виде: «Мы поразили столько-то российских целей таким-то противотанковым оружием из такой-то страны». Акцент на успехи турецких Bayraktar создает впечатление, что война будет выиграна благодаря этому инструменту. Хотя это и важно для Турции, подобная интенсивная упоминаемость заставляет задуматься.

Опять «Запад»

Великобритания, которая с самого начала открыто поддерживала Украину, поставила переносные противотанковые ракеты вместе с тяжелым вооружением. Правительство Бориса Джонсона объявило, что быстро завершает подготовку нового пакета помощи. США объявили, что предоставят оружие на сотни миллионов долларов, чтобы не отставать в гонке по вооружению Киева. И сумма увеличивается с каждым днем. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен направил Пентагону информацию об одобрении экспорта оружия. Германия отправила на Украину 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Да и многие другие страны, от Франции до Бельгии, от Канады до Греции и Болгарии, соревнуются в предоставлении военной помощи Киеву.

ПЗРК Stinger Министерство обороны США

Но министр обороны Украины Алексей Резников расхваливает только Bayraktar. «Новые беспилотники уже прибыли на Украину и находятся на боевых позициях», — говорит он. Командование Сухопутных войск ВСУ в соцсетях опубликовало песню, написанную о Bayraktar. «Bayraktar — это возмездие за украинских детей, грузин, сирийцев, чеченцев и крымских татар», — поется в ней. О турецких беспилотниках говорит посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он расхвалил эффективность Bayraktar, заявил, что Киев должны купить еще больше таких беспилотников.

На этом фоне интересным выглядят заявления американского сенатора Марко Рубио, который известен своей антитурецкой позицией. «Благодаря турецкому Bayraktar Украина наносит России большие потери», — написал он у себя в Twitter. Конечно, неоспорим тот факт, что Bayraktar играют важную роль в новых войнах. Однако есть обоснованные опасения в том, что главная цель тех, кто в самом разгаре боевых действий подогревают тему турецких беспилотников, состоит во втягивании Турции в «горячий конфликт» с Россией.

Почему Украина часто упоминает Bayraktar?

В чём цель заявлений Украины с упором на беспилотники турецкого производства? Киев использует все имеющиеся в его распоряжении средства. Военная помощь Украине поступает из разных стран. Но разговоры только о турецких БПЛА. Еще в заявлении агентству Report от 11 сентября 2021 года начальник Генерального штаба Украины Валерий Залужный говорил, что в их распоряжении имеются 12 Bayraktar TB2, и Киев готовился закупить еще 24 в период 2021–2022 годов. На прошлой неделе Резников сообщил в Facebook, что уже получили новую партию беспилотников из Турции. «Эти Bayraktar прибыли на Украину и заняли боевые позиции», — написал он.

Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев 3 февраля 2022 года были достигнуты договоренности о производстве беспилотников на Украине. Заявления о турецких БПЛА, часто озвучиваемые украинскими властями, стали привлекать внимание мировых изданий. Журнал Time опубликовал статью под названием «Как турецкие беспилотники стали важным оружием Украины против российских войск?»

Алексей Резников и Мустафа Варанк во время подписания соглашений. 03.02.2022 Официальное интернет-представительство президента Украины

Так почему Украина делает акцент на Анкаре? Она действительно оценила эффективность турецких беспилотников или хочет заострить внимание на Турции, которую Россия и так критикует за продажу Украине боевых Bayraktar?

Экс-посол и депутат Республиканской народной партии Турции Унал Чевикез считает, что эти заявления, скорее всего, делаются для того, чтобы рассорить Анкару с Москвой. «Запад начал вводить жесткие санкции в отношении России. Поэтому можно сказать, что Украина намерена помешать Турции сохранить баланс ее отношений между Украиной и Россией и пытается подорвать отношения между Москвой и Анкарой. Возможно, именно по этой причине Киев постоянно напоминает об оружии, поставляемом из Турции, чтобы это разозлило Россию», — считает дипломат.

Генерал-майор авиации в отставке Беязит Караташ отмечает, что помимо упоминания Bayraktar часто Киев упоминает о Конвенции Монтрё: «Эти высказывания нужно воспринимать не как мнение Украины, а США и Запада в целом. Этими призывами они стремятся ухудшить отношения между Турцией и Россией. И, говоря о беспилотниках Bayraktar, они пытаются донести до Москвы такую мысль: «Смотрите, уничтожается российская техника, причины этого кроются в Турции». Так что высказывания по проливам и беспилотникам направлены лишь на то, чтобы разорвать отношения Турции с Россией. Но это не сработает.