Чита, 16 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. За период с 2 по 8 апреля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на лук репчатый (7,6%). Таковы данные территориального управления государственной статистики.

Лук

Также цены выросли на: сосиски, сардельки — 4,4%, сахар-песок – 3,3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – 3,1%, пшено – 2,9%, яблоки – 2,7%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – 2,5%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – 2,3%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – 2,3%, смеси сухие молочные для детского питания – 2,2%, рис шлифованный – 2%, колбасу вареную – 1,9%, чай черный байховый – 1,8%, печенье – 1,7%, муку пшеничную, рыбу мороженую неразделанную – 1,2%, говядину, кроме бескостного мяса, соль поваренную пищевую – 1,1%, свёклу столовую — 1%, морковь – 0,9%, консервы овощные для детского питания – 0,7%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, мясо кур охлажденных и мороженых – 0,6%, колбасу полукопченую и варено-копченую, сыры сычужные твердые и мягкие, крупу гречневую-ядрицу – 0,5%, свинину, кроме бескостного мяса, маргарин, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – 0,4%, творог, яйца куриные – 0,3%, масло сливочное, сметану, капусту белокочанную свежую – 0,2%.

В то же время отмечалось снижение цен на огурцы свежие (на 7,6%), бананы (на 1,5%), вермишель (на 1,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 19 по 25 марта 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на вермишель (12,3%).

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