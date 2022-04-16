Москва, , 11:23 — REGNUM Заявив о досрочном прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека, Россия не допустила поражения в своих правах при дальнейшей работе в организации. Об этом 16 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Если бы Россия 7 апреля согласилась с «ливийским сценарием», мы … получили бы аналогичное «поражение в правах» на оставшиеся 1,5 года членства в СПЧ. Нам отводилась бы роль молчаливого зрителя — не более», — сказал он РИА Новости.

Статус наблюдателя предоставляет Москве возможности, сопоставимые с полномочиями государств-членов СПЧ.

«Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе … делать выступления и заявления. … Сможем доносить до международного сообщества — пусть и в усложнившихся условиях — российскую позицию по актуальным международным вопросам», — отметил он.