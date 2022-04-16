Севастополь, 16 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Севастополе простились с военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции в Мариуполе. Об этом 16 апреля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Герб Севастополя Герб Севастополя

«Накануне мы проводили в последний путь Сергея Сергеевича Бондаренко. Ефрейтор, разведчик-гранатометчик разведывательной десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота», — написал Развожаев.

Сергей Бондаренко родился в рабочем поселке Медведицкий Жирновского района Волгоградской области. С 2014 года служил в войсковой части 67 606 в Севастополе, затем — в 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригаде береговой обороны в Перевальном. С лета 2021 года проходил службу в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота в Севастополе.

«Сергей Бондаренко был разведчиком-гранатометчиком. Участвовал в уничтожении скоплений неонацистов и бронетехники, а также поражении их в укрытиях. Погиб в боях за Мариуполь. Будем помнить о его подвиге», — написал Развожаев.

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