Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил ребёнка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

О случившемся стало известно около 22:00 мск 15 апреля после того, как 10-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью в детскую областную больницу. Авария случилась на улице Волкова. Выездом и опросом установлено, что в 17:00 мск водитель Mazda 5, предположительно, сбил ребёнка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии девочка получила травмы в виде ссадин, и спустя время родители доставили ребёнка к медикам.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства случившегося.