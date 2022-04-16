Москва, 16 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В течение ночи на 16 апреля оперативно-тактическая авиация Военно-космических сил (ВКС) РФ поразила 67 районов сосредоточения личного состава киевских боевиков. Об этом 16 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники», — сказал он.

Также Конашенков рассказал, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе около населенного пункта Изюм украинский военный самолет Су-25.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что подземный город фактически существует под заводом «Азовсталь» в Мариуполе, при этом отдельные его здания рассчитаны на ядерный удар.