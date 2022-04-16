Чита, , 11:17 — REGNUM За период с 2 по 8 апреля 2022 года в Забайкальском крае снизились цены на бензин, сообщает территориальное управление госстатистики.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так топливо марки АИ-92 подешевело на 0,4%, АИ-95 – на 0,2%. Цены на бензин автомобильный марки АИ — 98 и выше остались без изменения. Дизельное топливо стало продаваться дешевле на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 19 по 25 марта 2022 года в Забайкальском крае также отмечалось небольшое снижение цен на дизельное топливо.

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