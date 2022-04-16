Москва, , 11:16 — REGNUM Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М», ранее доставленная на космодром Байконур, будет использоваться для запуска ангольского спутника связи. 16 апреля об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

Ракета-носитель Протон-М (сс) alexpgp

По данным агентства, один из носителей предназначается для запуска спутника AngoSat-2. Ожидается, что подготовка к старту начнётся в конце июня.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что Центр им. Хруничева передал на космодром Байконур две ракеты-носителя «Протон-М» с разгонными блоками. Отмечалось, что одна из ракет будет передана на хранение, вторая – задействована в пусковой кампании.

Спутник AngoSat-1 был произведён для Анголы российской ракетно-космической корпорацией «Энергия». Он был запущен в декабре 2017 года.

После запуска возникли проблемы с электропитанием космического аппарата. В апреле 2018 года спутник был признан неработоспособным.

Позже Россия и Ангола подписали дополнительное соглашение о создании модифицированной версии спутника. Специалисты РКК «Энергия» приступили к работам по созданию аппарата AngoSat-2 в августе 2018 года.

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