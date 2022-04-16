Кемерово, , 11:14 — REGNUM Председатель молодёжного парламента Кемеровской области Дарья Саакян высказалась в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации. Она подчеркнула, что «дети должны жить в мире».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы как активная молодёжь Кузбасса конечно же следим за всеми происходящими событиями. И у меня был такой шанс пообщаться с представителем молодёжного парламента Донецкой Народной Республики. Те вещи, которая рассказала мне эта девушка просто пугают: когда маленькие дети с самого рождения знают, как различать звуки разного оружия, знают, где прятаться, куда бежать, как надо прятаться и как быстро всё это делать», — отметила она.

Саакян подчеркнула, что «такого быть просто не должно».