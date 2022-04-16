Элиста, 16 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Калмыкии один человек пострадал в результате дорожной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП случилось днём 15 апреля в Черноземельском районе. На 41-м километре автодороги Комсомольский — Адык легковой автомобиль опрокинулся в кювет. В результате инцидента пострадал один человек.

На месте происшествия работали личный состав и техника Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона.