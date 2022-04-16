Мариуполь, ДНР, , 11:11 — REGNUM Подземный город фактически существует под заводом «Азовсталь» в Мариуполе, при этом отдельные его здания рассчитаны на ядерный удар. Об этом 16 апреля рассказал советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

«Азовсталь» — это огромное сооружение, огромный завод еще советской постройки, его площадь можно соизмерять с еще одним городом, с еще одним Мариуполем, со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями», — приводит его слова РИА Новости.

Также Гагин отметил, что этот объект строили во времена СССР с учетом возможностей бомбежки и блокады, а его «некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар».

Кроме того, советник главы правительства ДНР указал на то, что завод обороняют тысячи украинских нацистов, имеющих полный арсенал вооружений, большое число боеприпасов и серьезный парк бронетехники.

«Поэтому операция идет достаточно медленно, на первый взгляд, но, с другой стороны, надо понимать, что мы не можем рисковать живой силой, людьми. Поэтому постоянно идут артиллерийские дуэли на территории самого предприятия. И в любом случае враг будет разбит», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР из БМ-21 «Град».