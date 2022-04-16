Москва, , 11:11 — REGNUM Роспотребнадзор отменил ограничения на ввоз в страну из Турции гранатов, перцев, апельсинов, винограда, грейпфрутов. Об этом 16 апреля сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор Rospotrebnadzor.ru

Отмечается, что ведомству удалось усилить контроль за содержанием пестицидов в продуктах со стороны производителей и экспортеров продуктов.

Основанием для принятия подобного решения стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции.

В декабре 2021 г. сообщалось, что РФ приостановила импорт части плодоовощной продукции из Турции, Ирана, Египта. Были ограничены поставки апельсинов, мандаринов, винограда, лимонов, гранатов, перца.