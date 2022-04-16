Севастополь, , 11:10 — REGNUM В ковид-стационары Севастополя за минувшие сутки попали ещё 13 пациентов, данные опубликовал департамент здравоохранения города 16 апреля. Накануне, 15 апреля, сообщалось о 18 госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выписаны 29 пациентов. На данный момент в больницах находится 211 пациентов, из них 117 – с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

За сутки в регионе подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, это на 58 случаев больше, чем накануне. Новые смерти среди ковид-пациентов не регистрируются вторые сутки подряд.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 82 821 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 995 пациентов, скончались 2 312 человека.