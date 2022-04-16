Чита, , 11:07 — REGNUM В группе услуг, оказанных в Забайкальском крае за март 2022 года, заметно подорожали услуги банков. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Так, плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) выросла на 44,1%. Рост цен наблюдался на посреднические и прочие услуги – на 20,0%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 18,1%, услуги страхования – на 16,5%, ветеринарные услуги – на 11,0%. Услуги фотоателье, железнодорожного транспорта, услуги в сфере туризма, бытовые, парикмахерские, медицинские услуги подорожали на 0,8-7,5%.

Снижение цен среди услуг наблюдалось на экскурсионные услуги — на 7,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Забайкальскому краю в марте 2022 года составила 7197,15 рубля, что на 5,4% выше, чем в феврале 2022 года.

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