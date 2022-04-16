Викуловский район, Тюменская область, , 11:04 — REGNUM В Викуловском районе Тюменской области в реке обнаружено тело подростка, пропавшего в ноябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Река Василий Иванов © ИА REGNUM

По данным следствия, 7 ноября 2021 года подросток ушёл из дома в гости к другу в село Викулово и больше его никто не видел. Вечером 15 апреля на левом берегу реки Ишим, протекающей в селе Викулово, местные жители обнаружили тело юноши.

При первичном внешнем осмотре тела повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, отмечают в ведомстве. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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