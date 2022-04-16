Донецк, 16 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град». Об этом 16 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:45 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Макеевку снарядами калибра 122 мм.