Чита, , 11:03 — REGNUM Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Забайкальскому краю в марте 2022 года составила 7197,15 рубля, что на 5,4% выше, чем в феврале 2022 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Ювелирное изделие brennstoffmarcom

Отмечается также, что среди непродовольственные товаров наибольший рост цен наблюдался на ювелирные изделия (на 32,7%), легковые автомобили (на 25,7%), прочие культтовары (на 23,6%), теле- радиотовары (на 19,8%), электротовары и другие бытовые приборы (на 18,7%), ковры и ковровые изделия (на 18,7%), средства связи (на 18,0%), моющие и чистящие средства (на 14,6%), парфюмерно-косметические товары (на 13,8%), на 1,1-10,2% — перевязочные материалы, табачные изделия, галантерея, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, спички, ткани, товары для животных, обувь кожаная, комбинированная и текстильная, медицинские товары, мебель, строительные материалы, бумажно-беловые товары.

Снижение цен наблюдалось на топливо моторное (на 1,2%), печатные издания (на 0,2%).

В группе медикаментов выросли цены от 2,8 до 18,7% на гриппферон, таурин, бисако- дил, энтеросгель, ибупрофен, бисопролол, панкреатин, натрия хлорид, афобазол, алмагель, эргоферон, магне В6, ренгалин, левомеколь, поливитамины. Подешевели эналаприл (на 4,6%), витамин Д3 (на 2,6%), анальгин отечественный (на 1,8%), ингавирин (на 1,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость минимального набора продуктов питания по Забайкальскому краю в январе 2022 года составила 6649,80 рубля, что на 2,6% выше, чем в декабре 2021 года.

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