Ялта, Крым, 16 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. 78-ю годовщину освобождения Ялты от немецко-фашистских захватчиков отмечают жители города 16 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ялта

«78 лет назад ялтинцы с радостью встречали советских воинов. Война, оккупация… Сколько слез, бед и лишений принесла она, прервав на долгих два с половиной года жизнь города…» — написала в соцсетях глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Она напомнила о событиях тех лет — гитлеровцы оккупировали город в ночь с 7 на 8 ноября 1941 года, два с половиной года Ялта была занята врагом. Очистили город от оккупантов советские войска 16 апреля 1944 года.

«Удар наших частей оказался для врага настолько неожиданным и ошеломляющим, что он не успел уничтожить многое из того, что было задумано: взорвать и сжечь дворцы, здравницы… И сегодня мы с благодарностью вспоминаем наших защитников и освободителей, выражая дань глубокого уважения оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны. Низкий поклон за мирное небо над нами! С праздником, друзья! Помним!!! Гордимся!!!», — написала Павленко.

В городе в честь годовщины освобождения проводятся памятные и праздничные мероприятия. Так, накануне, 15 апреля, состоялся митинг в память экипажа танка 244-го отдельного танкового полка, погибшего перед уже полным освобождением города от захватчиков. Танк подорвался на вражеском фугасе.

Также 15 апреля на стене дома №4 по улице Малышева обновили мемориальную доску герою освобождения Крыма и Ялты подполковнику Михаилу Малышеву — командиру 244-го линейного Феодосийского танкового полка, погибшего вместе со всем экипажем.

Оккупация Ялты длилась 879 дней. Только по официальным данным, за период фашистской оккупации население города сократилось на 26 человек.