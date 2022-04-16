Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Ещё 352 жителя Ростовской области получили положительный результате теста на коронавирус, выписаны с выздоровлением 473 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее число заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (79), Волгодонске (18), Таганроге (15). Около 30% заразившихся – люди старше 66 лет, почти 13% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё три женщины в возрасте от 64 до 82 лет и двое мужчин в возрасте 75 лет и 81 года.

Всего в Ростовской области подтверждено 370 267 случаев заражения коронавирусом, выписан с выздоровлением 355 871 пациент. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 10 830 человек.