Кызыл, , 10:58 — REGNUM В Туве начнётся суд по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняют пятерых местных жителей.

Изъятое оборудование СУ СКР по Туве

По данным следствия, в 2019–2020 году они оборудовали помещение в городе Кызыле под игорное заведение и проводили там азартные игры. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции и ФСБ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.