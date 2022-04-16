Кемерово, 16 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. На территории Кемерова до 1 июня введён особый противопожарный режим. Об этом сообщила мэрия города.

61.mchs.gov.ru Пожар

«В этот период запрещено: использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня; выжигание сухой травы на землях любого назначения; сжигание сухостоя, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог», — уточняется в телеграм-канале городской администрации.

При этом с 16 по 18 апреля местами по Кемеровской области ожидается высокая пожароопасность.