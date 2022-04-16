Иркутск, 16 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В марте 2022 года цены на потребительском рынке Забайкальского края по сравнению с февралем 2022 года увеличились на 7,5%, в том числе на продовольственные товары — на 6,0%, непродовольственные товары — на 8,9%, услуги — на 8,2%. Об этом сообщает территориальное сообщение государственной статистики.

Сахар

В группе продовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на сахар (на 45,2%), консервы рыбные (на 14,1%), сельди (на 12,1), макаронные изделия (на 10,1%), кондитерские изделия (на 7,2%), консервы фруктово-ягодные (на 6,7%).

В марте 2022 года прирост цен на овощи составил 11,1%, в том числе, на капусту белокочанную свежую — 23,0%, лук репчатый — 18,6%, помидоры свежие — 17,7%, морковь — 6,6%, грибы свежие, картофель — на 5,4%.

Также среди продовольственных товаров подорожали: крупа и бобовые (на 6,7%), консервы мясные (на 6,5%), мука (на 5,4%), напитки безалкогольные (на 5,4%), консервы овощные (на 5,2%), молоко и молочная продукция (на 5,1%), мясо и птица (на 4,8%), чай, кофе, какао (на 4,7%), соль, соус, специи (на 4,5%), рыба и морепродукты пищевые (на 4,4%), маргарин и маргариновая продукция (на 4,4%), масло и жиры (4,0%). На алкогольные напитки, яйца, хлеб и хлебобулочные изделия, сыр, мороженое, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы цены выросли от 1,3 до 3,9 процента.

Напомним, в январе 2022 года цены на потребительском рынке Забайкальского края по сравнению с декабрем 2021 года повысились на 1,3%, в том числе на продовольственные товары — на 2,3%.

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