Москва, 16 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Германия плотно координировала свою военно-биологическую деятельность на Украине с американскими союзниками. Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Tvc.ru Мария Захарова

«По подтверждённой информации, германская сторона плотно координировала свою работу в области биологической безопасности с американскими союзниками, которые создали на Украине сеть из, по меньшей мере, 30 биологических лабораторий, где среди прочего проводились опасные научно-исследовательские изыскания», — сказал она в интервью RT.

Также официальный представитель МИД РФ призвала официальный Берлин немедленно прекратить распространение лживых заявлений о якобы имеющихся у России намерений использовать в рамках спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины запрещённого международным правом оружия.

«Считаем, что подобные заявления могут лишь подстегнуть украинские неонацистские батальоны к совершению страшных провокаций, моральная ответственность за трагические последствия которых ляжет в том числе и на Берлин», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия, как и США вела военно-биологическую деятельность на Украине, что мотивирует Берлин проявлять повышенную по сравнению с другими странами ЕС активность в приписывании России преступных планов по применению биологического и химического оружия на украинской территории.